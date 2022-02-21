Путін розпочав засідання Радбезу Росії щодо України: трансляція

Президент РФ Володимир Путін проводить засідання Ради безпеки Росії. Засідання стосується загострення ситуації довкола України.

Порядок денних засідання Ради безпеки РФ не розкривався. Планувалося, що на ньому виступить Путін, а також будуть заслухані члени Радбезу.

Крім того, російські ЗМІ дізналися, що на засідання Радбезу РФ винесли питання визнання так званих "ЛНР" та "ДНР". Напередодні початку засідання ватажки бойовиків закликали Росію визнати "псевдореспубліки".

Головне з виступу Путіна на засіданні:

Путін звинуватив Україну в загостренні на Донбасі;

Путін вважає, що Україна не збирається виконувати мінські угоди;

Сьогодні буде визначено подальші кроки РФ щодо Донбасу;

Путін вважає, що питання Донбасу тісно пов'язане з питаннями глобальної безпеки в світі і в Європі;

Путін вважає, що якщо Україна вступить в НАТО, загрози для Росії багаторазово зростуть.

Путін розповів, що США допустили мораторій щодо термінів вступу України в НАТО, але його це не влаштовує.

Що обговорювали на засіданні Радбезу РФ:

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров виступив з доповіддю щодо так званих "гарантій безпеки", розкритикувавши Захід у небажанні брати до уваги ключові російські вимоги.

Представник Кремля Дмитро Козак заявив, що Україні окуповані території Донбасу не потрібні, і Україна нібито хоче заморозити ситуацію.

Козак також заявив, що Україна ніколи не буде виконувати мінські домовленості.

Директор ФСБ РФ Олександр Бортніков розповів про "випадки потрапляння снарядів" на російську територію, а також про "бій з українськими диверсантами" на кордоні. Одного військового нібито захопили в полон.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу відреагував на заяву президента України щодо Будапештського меморандуму. Він попередив, що Україна має технології, обладнання та фахівці для створення ядерної зброї. Набагато більше, ніж у Ірану та КНДР.