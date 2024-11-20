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путін слабший за США, які мають силу і владу, щоб закінчити війну – Зеленський

20 листопада 2024, 11:46
путін слабший за США, які мають силу і владу, щоб закінчити війну – Зеленський
Однак Україна може програти у разі припинення допомоги США.

Президент Володимир Зеленський вважає, що президент рф Володимир путін слабший за США, які мають більше можливостей для того, щоби змусити лідера кремля припинити агресію проти України.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю для телеканалу Fox News

Його запитали, хіба путін не той, хто може прийняти рішення про припинення війни? 

"Я впевнений, що на сьогоднішній день це залежить від путіна, дуже багато залежить. Він може це зробити. Він може захотіти і закінчити цю війну, але це також набагато більше залежить від Сполучених Штатів Америки. путін слабший за США Америки. Президент Сполучених Штатів Америки має і силу, і владу, і зброю, і він може знизити ціну на енергоресурси. До речі, я чув сигнал у ЗМІ від президента Трампа, що він думає про те, щоб знизити ціни на енергоресурси, на нафту, і це потрібно зробити", - заявив Зеленський. 

Глава України вважає, що Україна може програти у розв’язаній росією війні, якщо США скорочуватимуть допомогу. 

"Україна може програти у разі припинення допомоги США", - додав він.

Також за словами Зеленського, в будь-якому випадку Україна залишиться і буде боротися. 

"У нас є виробництво, але цього недостатньо, щоб перемогти. І я думаю, що цього недостатньо, щоб вижити. Але це буде, якщо такий вибір буде американський вибір, тому ми будемо вирішувати, що нам доведеться робити", - підсумував український президент. 

Нагадаємо, що вчора, 19 листопада, Зеленський презентував "План стійкості України".

 

війна в Україніпідтримка США

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