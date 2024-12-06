путін спростив оплату за газ для іноземних компаній через посередників після санкцій США

Великий державний банк росії Газпромбанк стане об'єктом нових санкцій США.

Президент рф владімір путін дозволив іноземним компаніям платити за газ через посередників, а також скасував зобов’язання оплачувати російський газ лише через Газпромбанк, який із листопада перебуває під санкціями США.

Тепер на відкритий російським постачальником рахунок допускається зарахування коштів "від третіх осіб" з метою оплати іноземною компанією постачання газу.

Про це повідомляє The Bell.

Згідно з новим указом путіна, тепер зобов’язання щодо оплати газу можна погасити не лише грошима, а й шляхом зарахування взаємних боргів. Але платити за газ безпосередньо або через третіх осіб замовники, як і раніше, повинні в рублях.

16 листопада 2024 року повідомлялося, що останній великий державний банк росії Газпромбанк, який має доступ до системи SWIFT і міжнародних валютних розрахунків, стане об'єктом нових санкцій США. Це третій за величиною активів банк у росії, який є основним хабом для газових розрахунків із Європою.