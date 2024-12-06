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ПОЛІТИКА

путін спростив оплату за газ для іноземних компаній через посередників після санкцій США

06 грудня 2024, 09:47
путін спростив оплату за газ для іноземних компаній через посередників після санкцій США
Фото: REUTERS
Великий державний банк росії Газпромбанк стане об'єктом нових санкцій США.

Президент рф владімір путін дозволив іноземним компаніям платити за газ через посередників, а також скасував зобов’язання оплачувати російський газ лише через Газпромбанк, який із листопада перебуває під санкціями США.

Тепер на відкритий російським постачальником рахунок допускається зарахування коштів "від третіх осіб" з метою оплати іноземною компанією постачання газу.  

Про це повідомляє The Bell.

Згідно з новим указом путіна, тепер зобов’язання щодо оплати газу можна погасити не лише грошима, а й шляхом зарахування взаємних боргів. Але платити за газ безпосередньо або через третіх осіб замовники, як і раніше, повинні в рублях.

16 листопада 2024 року повідомлялося, що останній великий державний банк росії Газпромбанк, який має доступ до системи SWIFT і міжнародних валютних розрахунків, стане об'єктом нових санкцій США. Це третій за величиною активів банк у росії, який є основним хабом для газових розрахунків із Європою.

Владімір ПутінгазГазпромбанк

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