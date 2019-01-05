Путін спростив процедуру отримання громадянства РФ для низки категорій українців

Президент Росії Володимир Путін запровадив спрощений порядок отримання громадянства РФ для додаткових категорій громадян України.

Указ "Про окремі категорії іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку" опублікований на сайті Кремля 1 травня.

Згідно з указом, право на спрощене отримання громадянства отримали українці, які народилися і постійно проживали на території Криму і виїхали за межі півострова до 18 березня 2014 року, а також їхні діти, подружжя і батьки. Також на спрощену процедуру можуть розраховувати іноземні громадяни та особи без громадянства, які самі або найближчі родичі яких були піддані депортації з території Кримської АРСР.

Крім того громадянство за спрощеною процедурою зможуть отримати громадяни України, які мають дозвіл на тимчасове проживання в Росії, вид на проживання в Росії, посвідчення біженця або свідоцтво про надання тимчасового притулку в Росії.

Раніше президент Росії Володимир Путін укотре назвав українців і росіян одним народом і заявив про необхідність спільного громадянства. Про це він сказав, коментуючи плани Росії видавати паспорти громадянам України і реакцію на це обраного президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що 24 квітня 2019 року Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період.

Рада Безпеки ООН зібралась на екстрене засідання, щоб обговорити указ президента РФ про спрощений порядок отримання російського громадянства жителям ОРДЛО.

Його учасники наголосили, що "паспортний указ Путіна" підриває суверенітет України.

Переможець другого туру виборів президента України Володимир Зеленський заявив, що Росії не варто говорити з Україною мовою загроз, військового та економічного тиску та розраховувати, що багато українців захочуть отримати російський паспорт і стати "новою нафтою" для влади РФ.

Водночас, у російському місті Новошахтинськ (Ростовська область) вже відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованих районів Луганської області України, розрахований на прийом до 200 заяв на день.