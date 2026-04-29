путін у телефонній розмові з Трампом запропонував оголосити перемир’я на "період Дня перемоги" (оновлено)

29 квітня 2026, 20:37
За словами Ушакова, Трамп також сказав путіну, що угода для досягнення мирної домовленості вже близька.

Дональд Трамп і владімір путін провели телефонну розмову.

Про це повідомив помічник путіна Юрій Ушаков.

У ході бесіди путін запропонував оголосити перемир'я на час святкування Дня Перемоги.

Трамп позитивно оцінив нещодавно оголошене росією "великоднє перемир'я".

За словами Ушакова, Трамп також сказав путіну, що угода для досягнення мирної домовленості вже близька. У Білому домі телефонну розмову двох президентів поки що не підтвердили.

Востаннє росія та Україна оголошували про перемир'я на Великдень – режим припинення вогню тривав півтори доби. Дії воюючих сторін не були узгодженими: путін оголосив про перемир'я в односторонньому порядку, а президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ діятимуть дзеркально. За підсумками обидві сторони звинувачували одна одну в численних порушеннях, водночас стверджуючи, що самі суворо дотримувалися умов перемир'я.

Після розмови Трамп спантеличив журналістів у Білому домі, заявивши, що Україна зазнала "військової поразки" і посилаючись при цьому на знищений флот.

"Думаю, у військовому сенсі Україна переможена. Дивіться, їхній флот – от у них було 159 кораблів. Кожен із них зараз під водою. Зазвичай це досить переконливий показник",– сказав президент.

Однак ці цифри стосуються не України, а Ірану, саме іранський флот зазнав втрат у ході війни з США та Ізраїлем, що розпочалася 28 лютого. Україна не має значного військово-морського флоту й не воює на морі з такими втратами.

На запитання журналіста, яка з двох воєн в Ірані чи в Україні закінчиться першою, Трамп відповів: "Не знаю. Можливо, вони йдуть приблизно за одним графіком".

Це не перший подібний випадок. Торік Трамп заявляв, що внаслідок окупації Україна втратила "прибережну лінію океану" – мабуть, маючи на увазі узбережжя Чорного моря в окупованому Криму.

