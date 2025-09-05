Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
путін вдає, наче йому не потрібен мир, але тиск світу здатен зацікавити рф закінчити війну – Зеленський

05 вересня 2025, 11:34
путін вдає, наче йому не потрібен мир, але тиск світу здатен зацікавити рф закінчити війну – Зеленський
Нещодавно путін заявив, що не проти переговорів із Зеленським, втім вважає, що домовитися з Києвом із ключових питань буде практично неможливо
Президент Володимир Зеленський, реагуючи на останні заяви очільника кремля, заявив, що путін вдає, наче йому не потрібен мир, але тиск світу здатен зацікавити росію закінчити війну.
 
Про це глава держави написав у соцмережах. 
 
Говорив із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Дуже предметно, дякую. Важливо швидше працювати заради гарантій безпеки для України. Важливо бути максимально продуктивними разом з Америкою. Важливо зміцнити нашу ППО”, – написав Зеленський. 
 
Президент України додав, що надалі координуємось заради реальної дипломатії: “путін вдає, наче йому й не потрібен мир, наче йому й не потрібно домовлятись, але насправді тиск світу здатен сформувати інтерес росії закінчити війну. Дякую всім, хто допомагає”.
 
Зі свого боку, очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також відреагував на заяви путіна.
 
путін не хоче завершувати війну, він є головною проблемою. І тут або вже західна цивілізація почне діяти жорстко, причому не тільки проти цього сировинного придатка, а і проти його господарів з Глобального Півдня, або ж все продовжуватиметься далі”, – написав він.
війна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

