путін відкидає аналогії щодо нападу Хамас на Ізраїль та порівняння із російською агресією в Україні

Щоправда, подібність у військовій тактиці рф і бойовиків Хамас відзначили майже відразу після нападу на Ізраїль.

Під час своєї щорічної пресконференції президент країни-агресорки рф владімір путін висловився щодо нападу Хамас на Ізраїль, і відповідно відповіді з боку Цахал. При цьому російський президент, звичайно, не побачив жодної подібності з нападом росії на Україну.

"Те, що відбувається на Близькому Сході — це катастрофа. Подивіться, що відбувається на СВО та в Газі, та відчуйте різницю. Нічого подібного в Україні немає", – заявив путін.

путін заявив, що "Газа — найбільший цвинтар дітей у світі" багато про що говорить". Щоправда, президент країни-терористки промовчав, скільки дітей убили та покалічили російські військові, які вторглися до України.

За даними ювенальних прокурорів, з 24 лютого 2022 року за підтвердженими даними через російську агресію загинуло 512 дітей, ще понад 1158 отримали різні поранення. При цьому правоохоронці зазначають, що ці дані є неточними, адже на окупованих територіях неможливо встановити кількість загиблих та постраждалих українських дітей. Зазначимо, що найбільше постраждалих дітей у Донецькій та Харківській областях, які за словами самих росіян, вони йшли "звільняти від придушення київським режимом".

путін також розкрив чисельність угруповання окупаційних військ в Україні. Він заявив, що мова йде про 617 тисяч осіб, які "перебувають вздовж лінії зіткнення".

"Лінія зіткнення в Україні складає 2 тисячі км, на фронті знаходиться 617 тисяч російських військових", - сказав путін.

Варто зауважити, що незадовго до цього він стверджував, що, крім 300 тисяч мобілізованих на службу за контрактом, на війну проти України залучили 486 тисяч "добровольців".

Таким чином, точна цифра з воюючого угрупування рф, яке складає професійна армія кадрових військових, достеменно не відома.

Раніше повідомлялось, що російський наступ на сході України восени і взимку цього року був покликаний підірвати підтримку України з боку Заходу. На це йдеться в нових розсекречених даних американської розвідки. Цей наступ призвів до великих втрат, але не приніс стратегічних перемог росії на полі бою, - сказала речниця Ради національної безпеки США Адрієнн Вотсон.