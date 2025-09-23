Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
путін вигадав новий спосіб зближення зі США, щоб отримати поступки у війні – ISW

23 вересня 2025, 10:57
путін вигадав новий спосіб зближення зі США, щоб отримати поступки у війні – ISW
Фото: REUTERS
росія намагається спровокувати ескалацію в останні місяці, зокрема шляхом виходу з Договору про РСМД у серпні 2025 року
російський диктатор путін прагне переговорів зі США щодо контролю над озброєннями, щоб у такий спосіб зблизити країни та отримати поступки від Вашингтону щодо війни.
 
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
 
"путін намагається тиснути на адміністрацію Трампа, щоб вона розпочала переговори щодо контролю над озброєннями, щоб сприяти зближенню між США та росією та отримати поступки від Сполучених Штатів щодо війни в Україні, як і прогнозувала ISW у серпні 2025 року", - зазначено у звіті.
 
ISW нагадує, як путін раніше прогнозував, що реалізація Штатами його ініціативи "Новий СНО" у поєднанні з іншими кроками по нормалізації відносин може створити атмосферу, "сприятливу для предметного стратегічного діалогу" зі США.
 
"ISW продовжує оцінювати, що кремль висуває перед США перспективу двосторонніх переговорів щодо контролю над озброєннями, щоб забезпечити бажані вимоги росії в Україні та відвернути від рф відповідальність за відсутність прогресу в мирних переговорах", - повідомили в Інституті вивчення війни.
 
Також підкреслюється, що росія намагається спровокувати ескалацію в останні місяці, зокрема шляхом виходу з Договору про РСМД у серпні 2025 року, щоб змусити адміністрацію президента США розпочати переговори щодо контролю над озброєннями.

 

