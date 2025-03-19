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путін заморозив перемир'я в Україні в боротьбі за партнерство з Трампом – Bloomberg

19 березня 2025, 17:38
путін заморозив перемир'я в Україні в боротьбі за партнерство з Трампом – Bloomberg
Колаж zn.ua
Однак США і рф домоглись домовленостей в питаннях Близького Сходу.

Відмова президента рф Володимира путіна від заклику американського лідера Дональда Трампа до повного 30-денного припинення вогню в Україні це невдача для США.

Про це інформує агенція Bloomberg

"путін використав свою телефонну розмову з Дональдом Трампом, щоб сказати, що США можуть бути обіграні Росією - у буквальному сенсі", - пишуть журналіти. 

Старший науковий співробітник Євразійського центру Карнегі в Росії Тетяна Станова сказав,що найважливішим результатом їхньої телефонної розмови стала "повноцінна легітимація співробітництва" між США і рф з міжнародних питань, включно з Близьким Сходом.

Вона додала, що путін вивів зв'язки зі США "з прямої залежності від українського конфлікту" та звернув заклик Трампа до перемир'я на свою користь, тоді як його пропозиція провести хокейні матчі допомогла "детоксикації" рф.

Ще один високопоставлений західний чиновник вважає, що цей дзвінок підвищує ймовірність того, що Трамп почне чинити тиск на кремль тому, що розмова показала йому, що презхидент рф блокує мир. 

Також він додав, що хоча є небезпека, що Трамп спробує нав'язати Україні вимоги путіна, союзникам США по G7 потрібно буде переконати його зосередитися на тиску на росію.

"Трамп впирається в стелю небажання росії до серйозних мирних переговорів", - сказала старший науковий співробітник Програми з Європи, рф та Євразії у вашингтонському Центрі стратегічних і міжнародних досліджень сказала Марія Снєгова.

Також вона вважає, що путін може "помахати" Трампу "якою-небудь смачною спільною угодою з розвитку" в обмін на часткове скасування санкцій.

Проте наразі утримання від атак на енергетичну інфраструктуру піде на користь російському нафтопереробному сектору, зазначають у Bloomberg.

 
СШАРосія

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