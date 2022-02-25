Путін заявив, що не чекає на домовленості зі "зграєю наркоманів та неонацистів, яка засіла у Києві"

На думку Путіна, у тому, що відбувається, беруть участь іноземні консультанти, зокрема американські радники

Голова РФ Володимир Путін заявив 25 лютого, що основні зіткнення в ході "спецоперації Росії" в Україні відбуваються з "націоналістичними формуваннями".

Про це пише "Медуза", інформує "Громадське".

"Нацисти в Україні діють як терористи, виставляють системи залпового вогню в Києві та Харкові". Він також звернувся до ЗСУ: "Не дозволяйте бендерівцям та неонацистам використовувати ваших дітей, дружин та старих як живий щит. Беріть владу до своїх рук, схоже, нам з вами буде легше домовитися", - сказав Путін.

Каже, що не чекає на домовленості зі "зграєю наркоманів і неонацистів, яка засіла в Києві і взяла в заручники весь український народ".

На думку Путіна, у тому, що відбувається, беруть участь іноземні консультанти, зокрема американські радники.

Водночас раніше 25 лютого у Кремлі казали, що Путін готовий направити у Мінськ російську делегацію для переговорів з Україною про її нейтральний статус.

Нагадаємо що Лавров назвав умови для перемовин з Україною. За його словами, українські військові мають скласти зброю.