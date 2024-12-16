путін заявив, що понад 430 тисяч осіб вступили до лав російської армії у 2024 році
16 грудня 2024, 21:33
Фото: з вільного доступу
Журналісти вважають, що озвучені путіним цифри можуть бути завищені
російський диктатор володимир путін заявив про те, що в рф значно збільшилася кількість добровольців, які приєдналися до армії у 2024 році. За його словами, тільки у 2024 році вдалося залучити понад 430 тисяч нових військовослужбовців.
Про це повідомляє Bloomberg.
"Цей потік добровольців не вичерпується. На лінії фронту досягнуто переломного моменту, і ми повністю взяли на себе стратегічну ініціативу", - сказав путін на засіданні Міноборони росії в москві.
російський диктатор згадав те, що 2023 року контракти на службу в армії рф підписали близько 300 тисяч осіб. В агентстві зазначили, що перевірити ці цифри незалежно досить важко.
Крім того, ні російський лідер, ні міністр оборони рф Андрій Бєлоусов не розповіли про втрати на війні проти України. В агентстві нагадали, що за оцінками США та їхніх союзників по НАТО, від початку повномасштабного вторгнення в нашу країну було вбито або поранено щонайменше 700 тисяч російських солдатів.
Журналісти підкреслили, що російські чиновники збільшили виплати для тих, хто вступить до лав армії рФ, у відповідь на зростаючі втрати військ.
В агентстві додали, що на початку грудня президент України Володимир Зеленський озвучив втрати в лавах Сил оборони нашої країни. За його словами, від початку повномасштабної війни загинули українські військові, а ще 370 000 солдатів дістали поранення.
Також журналісти звернули увагу на те, що останніми місяцями російські війська просуваються вздовж лінії фронту в Україні. Союзники Києва зазначають, що це обходиться москві рекордними щоденними втратами.
Крім цього Білоусов говорив про те, що у 2024 році окупанти захопили близько 4500 квадратних кілометрів території України. В агентстві підкреслили, що ця інформація не відповідає розрахункам на основі картографічного сервісу DeepState, який регулярно оновлює дані про перебіг конфлікту. Експерти вказують на те, що рф вдалося взяти під свій контроль менш ніж 3100 квадратних кілометрів території з початку року.