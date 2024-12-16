путін заявив, що понад 430 тисяч осіб вступили до лав російської армії у 2024 році

Журналісти вважають, що озвучені путіним цифри можуть бути завищені

російський диктатор володимир путін заявив про те, що в рф значно збільшилася кількість добровольців, які приєдналися до армії у 2024 році. За його словами, тільки у 2024 році вдалося залучити понад 430 тисяч нових військовослужбовців.

"Цей потік добровольців не вичерпується. На лінії фронту досягнуто переломного моменту, і ми повністю взяли на себе стратегічну ініціативу", - сказав путін на засіданні Міноборони росії в москві.

російський диктатор згадав те, що 2023 року контракти на службу в армії рф підписали близько 300 тисяч осіб. В агентстві зазначили, що перевірити ці цифри незалежно досить важко.