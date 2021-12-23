Путін заявив, що Росія негайно хоче гарантій безпеки від США, і анонсував переговори у Женеві

Він також заявив, що Росія хоче уникнути конфлікту з Україною та Заходом

Президент РФ Владімір Путін зажадав від США та їхніх союзників "негайної" відповіді на вимогу Москви про гарантії безпеки та анонсував переговори в Женеві.

Про це він заявив на своїй щорічній пресконференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Загалом ми бачимо поки що позитивну реакцію. Американські партнери говорять нам про те, що вони готові до початку цієї дискусії, цих переговорів на самому початку року в Женеві. Представники з обох боків призначені. Сподіваюся, що розвиток ситуації піде саме цим шляхом", – сказав Путін.

Він також заявив, що Росія хоче уникнути конфлікту з Україною та Заходом.

При цьому Путін заявив, що НАТО "обдурив" ​​Росію послідовними хвилями розширення з часів холодної війни, і сказав, що Москві терміново потрібна відповідь. "Ви повинні дати нам гарантії, і негайно - зараз", - сказав він.

Слід наголосити, що Путін вкотре поширив міф про те, що НАТО давало обіцянку Росії про нерозширення.

Як відомо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".

У НАТО заявили, що діалог з РФ має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.

Речниця Білого дому заявила, що Сполучені Штати бачили пропозиції Росії, але наголосила, що без європейських союзників і партнерів переговорів не буде.

Нагадаємо, що у НАТО підвищили бойову готовність сил швидкого реагування через загрозу РФ