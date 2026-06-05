путін заявив, що росія захопила в Україні територію, яка в чотири рази перевищує її загальну площу
05 червня 2026, 13:53
Фото: з вільного доступу
путін сказав, що росія нібито повністю захопила Луганську область, 80% Запорізької області.
російський лідер путін заявив, що російська армія буцімто щодня наступає на всіх напрямках в Україні та вже буцімто захопила 2 000 440 км² української території – у чотири рази більше, ніж її загальна площа.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
На зустрічі з керівниками міжнародних інформаційних агентств путін сказав, що росія нібито повністю захопила Луганську область, 80% Запорізької області й що захоплення територій триває "у щоденному режимі".
"За останній час не називатиму зараз кількість населених пунктів, бо боюся помилитися, але приблизно дві тисячі чотириста сорок тисяч квадратних кілометрів російська армія поставила під свій контроль", – заявив він на зустрічі з керівниками міжнародних інформаційних агентств.
Площа України в міжнародно визнаних кордонах становить приблизно 603,6 тисячі км². Згодом на сайті кремля з цитати путіна прибрали слово "тисяч", залишивши лише "2440 квадратних кілометрів".
Водночас аналітики стверджують, що насправді останніми місяцями росія втрачає більше територій, ніж захоплює. Так, проєкт DeepState опублікував свою оцінку, згідно з якою травень 2026-го став для росії найгіршим за приростом окупованої території.