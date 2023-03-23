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путін заявив Сі про "мирне врегулювання", але знову скоює воєнні злочини – Боррель

23 березня 2023, 12:24
путін заявив Сі про
Фото:ЕРА
Таким чином головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель відреагував на черговий обстріл росіянами житлових будинків в Україні.

російський диктатор володимир путін заявляє, що він нібито прагне "мирного врегулювання" війни проти України, але водночас здійснює нові воєнні злочини.

Про це заявив високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Дипломат заявив, що російські агресори знову атакували Україну іранськими безпілотниками. Був обстріляний навчальний заклад, а також завданий ракетний удар по житловому будинку у Запоріжжі.

"Саме тоді, коли путін заявив президенту Сі про необхідність "мирного врегулювання", росія знову скоює воєнні злочини", – написав Боррель.

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