путін знову заговорив про переговори і поскаржився на санкції проти росії

путін також похвалив пропозиції Китаю щодо врегулювання війни.

росія готова до мирних переговорів, але головною проблемою їхнього початку є надійність гарантій та нібито бажання західних еліт "покарати" країну-агресорку.

Про це російський диктатор путін заявив в інтерв'ю китайському інформагентству Сіньхуа.

путін наголосив, що росія нібито хоче стійкого і справедливого врегулювання конфлікту мирними засобами, але, додав він, переговори мають враховувати й інтереси рф.

"Головна проблема − це якраз надійність будь-яких гарантій, тому що ми маємо справу з державами, правлячі кола яких віддають перевагу світоустрою не на основі міжнародного права, а "порядку, заснованому на правилах", про які вони постійно говорять, але яких ніхто не бачив, з якими ніхто не погоджувався і які, судячи з усього, змінюються залежно від поточної політичної кон'юнктури та інтересів тих, хто їх придумує", − повідомив диктатор.

Президент росії також похвалив пропозиції Китаю щодо врегулювання війни, але при цьому поскаржився, що вони нібито "не знаходять підтримки ні в Україні, ні в її західних покровителів".

"Вони не готові до рівноправного, чесного і відкритого діалогу, що ґрунтується на взаємній повазі та врахуванні інтересів одна одної. Натомість західні еліти наполегливо намагаються "покарати" росію, ізолювати й послабити її, постачають київській владі гроші та зброю. Ввели проти нашої країни майже 16 тисяч односторонніх нелегітимних санкцій. Погрожують розчленувати нашу країну. Незаконно намагаються привласнити наші закордонні активи. Закривають очі на відродження нацизму, на проведення Україною на нашій території терористичних актів", − поскаржився диктатор.