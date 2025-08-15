путін зробив Трампу пропозицію про угоду, яка може допомогти обом "зберегти обличчя" – Reuters

Для путіна саміт із Трампом – уже перемога, ідеться у статті

Президентр США Дональд Трамп і президент росії путін 15 серпня проведуть переговори в Анкориджі (Аляска), зосереджені на прагненні очільника Білого дому укласти угоду про припинення вогню в Україні, але глава кремля, як останній "хід", пропонує також можливість домовленості про ядерну зброю, щоб зберегти обличчя.

Зустріч відбудеться на авіабазі часів холодної війни й стане першою особистою розмовою двох лідерів після повернення Трампа до Білого дому.