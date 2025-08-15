путін зробив Трампу пропозицію про угоду, яка може допомогти обом "зберегти обличчя" – Reuters
15 серпня 2025, 14:55
Фото: REUTERS
Для путіна саміт із Трампом – уже перемога, ідеться у статті
Президентр США Дональд Трамп і президент росії путін 15 серпня проведуть переговори в Анкориджі (Аляска), зосереджені на прагненні очільника Білого дому укласти угоду про припинення вогню в Україні, але глава кремля, як останній "хід", пропонує також можливість домовленості про ядерну зброю, щоб зберегти обличчя.
Про це інформує Reuters.
Зустріч відбудеться на авіабазі часів холодної війни й стане першою особистою розмовою двох лідерів після повернення Трампа до Білого дому.
Трамп домагається перемир'я у війні рф проти України, яка триває вже 3,5 року, щоб зміцнити свій імідж глобального миротворця, гідного Нобелівської премії миру, ідеться у статті.
Для путіна саміт – уже перемога, навіть до початку переговорів: він може заявити, що багаторічні спроби Заходу ізолювати росію провалилися, і що москва повернулася за "великий дипломатичний стіл", пишуть журналісти. За їхньою інформацією, він також давно хотів поговорити з Трампом без участі України.
Джерело, наближене до кремля, повідомило, що є ознаки готовності москви піти на компроміс щодо України. Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров, який входить до російської делегації на Алясці, заявив, що москва ніколи не розкриває своїх карт заздалегідь.