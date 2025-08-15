Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
путін зробив Трампу пропозицію про угоду, яка може допомогти обом "зберегти обличчя" – Reuters

15 серпня 2025, 14:55
путін зробив Трампу пропозицію про угоду, яка може допомогти обом
Фото: REUTERS
Для путіна саміт із Трампом – уже перемога, ідеться у статті
Президентр США Дональд Трамп і президент росії путін 15 серпня проведуть переговори в Анкориджі (Аляска), зосереджені на прагненні очільника Білого дому укласти угоду про припинення вогню в Україні, але глава кремля, як останній "хід", пропонує також можливість домовленості про ядерну зброю, щоб зберегти обличчя.
 
Про це інформує Reuters.
 
Зустріч відбудеться на авіабазі часів холодної війни й стане першою особистою розмовою двох лідерів після повернення Трампа до Білого дому.
 
Трамп домагається перемир'я у війні рф проти України, яка триває вже 3,5 року, щоб зміцнити свій імідж глобального миротворця, гідного Нобелівської премії миру, ідеться у статті.
 
Для путіна саміт – уже перемога, навіть до початку переговорів: він може заявити, що багаторічні спроби Заходу ізолювати росію провалилися, і що москва повернулася за "великий дипломатичний стіл", пишуть журналісти. За їхньою інформацією, він також давно хотів поговорити з Трампом без участі України.
 
Джерело, наближене до кремля, повідомило, що є ознаки готовності москви піти на компроміс щодо України. Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров, який входить до російської делегації на Алясці, заявив, що москва ніколи не розкриває своїх карт заздалегідь.

 

війна в Україніросія окупантипереговори з рф

