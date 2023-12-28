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путінський “Новочеркаськ” був повністю знищений, це удар по логістиці росіян – міноборони Британії

28 грудня 2023, 15:07
путінський “Новочеркаськ” був повністю знищений, це удар по логістиці росіян – міноборони Британії
Фото: U.S. Navy
москва тепер частіше використовує великі десантні кораблі для забезпечення матеріально-технічної підтримки.

Український удар повністю знищив російський великий десантний корабель “Новочеркаськ” (ВДК) у порту Феодосії, що послабило російську військову логістику.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

Судно, найімовірніше, перевозило вибуховий вантаж, коли воно зазнало удару, що спричинило сильний вторинний вибух.

росія, ймовірно, планувала використовувати свої сили ВДК для великих морських десантів під час вторгнення і подвоїла кількість цих суден у Чорному морі під час підготовки до війни. Оскільки війна затягнулася, кораблі стали частіше використовуватися для забезпечення матеріально-технічної підтримки. Це важлива роль, оскільки вона посилює життєво важливе і відносно нестабільне автомобільне і залізничне сполучення Керченського мосту”, − зазначили британці.

Нагадаємо, що у ніч на 26 грудня у тимчасово окупованій Феодосії прогриміли потужні вибухи. ЗСУ вдарили по російському великому десантному кораблю "Новочеркаськ".

Супутникові знімки порту після атаки показали, що корабель повністю знищений. При цьому головний редактор Defence Express Олег Катков вважає, що росія зможе замінити цей корабель не раніше 2035-2036 років.

логістикавійна в Україніросія окупантиРозвідка Британії

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