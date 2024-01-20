путіну не вдалося залучити білоруську армію до сухопутних операцій в Україні – розвідка

Україна стежить за ситуацією.

російський диктатор путін наразі не зміг залучити армію білорусі безпосередньо до війни в Україні.

Про це в ефірі телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

За словами Юсова, росія також використовує білорусь, щоб відволікати українські сили.

"путін використовує білоруський чинник для відволікання українських сил, резервів, для створення додаткових точок напруги. Але в залученні безпосередньо білоруської армії до загарбницької війни проти України, до сухопутних операцій Путін не дійшов, такої інформації немає", - сказав Юсов.

редставник ГУР додав, що ситуацію відстежують, моніторять і вивчають.