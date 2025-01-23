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путіну терміново потрібен новий формат війни, а не її закінчення – Foreign Affairs

23 січня 2025, 17:35
путіну терміново потрібен новий формат війни, а не її закінчення – Foreign Affairs
Фото: REUTERS
Будь-який мир, який не виглядатиме як упевнена перемога рф, загрожує обвалити владу диктатора.
Попри певні територіальні просування на фронті в Україні та поки що загальну стабільність економіки, росія стратегічно опинилася в глухому куті. російський диктатор путін, ймовірно, зацікавлений змінити характер протистояння із Заходом.
 
Про це пише в авторській статті для Foreign Affairs член Науково-консультативної ради Фінського інституту міжнародних відносин Андрій Колесніков.
 
Він зазначає, що вдавшись до грубої військової сили, путін втратив м’яку силу, і тепер російський вплив на території колишнього СРСР слабшає. Розповідаючи пра намір утримати НАТО подалі від кордонів рф, путін спрвокував розширення альянсу, куди увійшла зокрема сусідня Фінляндія. При цьому росія усе більше відчуває економічні наслідки надмірних витрат на війну.
 
"Завівши країну так далеко, незрозуміло, чи зможуть путін і його команда повернутися назад. Демілітаризація економіки та демобілізація громадськості ризикували б підірвати систему, яка підтримує його правління", – пише Колесников. 
 
На думку аналітика, путіну потрібна така війна, яка б продовжувала мобілізувати громадську думку на підтримку режиму, але без небезпечних витрат, які підривають стабільність усієї політичної та економічної системи.
 
"Незважаючи на те, що путіну так само дорого обійдеться завершення спецоперації, ніж її продовження, вихід є: він може продовжувати постійну війну проти Заходу — холодними, а не гарячими засобами. Головне – уникати відчуття навіть часткової поразки", – вважає аналітик. 
 
Разом з тим Колесников зазначає, що росія не має достатньо матеріальних та демографічних ресурсів, аби повінстю захопити Україну. А без України не може бути й мови про відновлення Російської Імперії, якого прагне путін.

 

Владімір Путінвійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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