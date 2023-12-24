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путіну вигідно, щоб США обрали бездіяльність в Україні, інакше росія не зможе перемогти – ISW

24 грудня 2023, 09:07
путіну вигідно, щоб США обрали бездіяльність в Україні, інакше росія не зможе перемогти – ISW
Тоді противники США можуть зрозуміти, що Америкою можна маніпулювати, змушуючи її відмовитися від власних інтересів у виграшній боротьбі.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни на своєму сайті. 

"У сценарії, в якому росія отримає відстрочку за допомогою передчасного припинення вогню або недостатньої допомоги Заходу, що зупиняє просування України, США зіткнуться з високою ймовірністю нового російського вторгнення, але з вищою ціною життів українців та доларів американських платників податків", - йдеться в звіті.

Також аналітики інституту вважають, що такі самі або більш серйозні ризики ескалації, і за умов, які сприяють росії, включно зі зниженням глобальної підтримки України, зниженням згуртованості всередині України, посиленням режиму путіна, сильнішими російськими збройними силами та ідеологією, вигіднішими стартовими позиціями для рф порівняно з лютим 2022 року і підвищенням імунітету росії до примусових заходів.

"путіну потрібно, щоб США обрали бездіяльність в Україні, інакше росія не зможе перемогти", - додали в ISW. 

Ми також писали, що в ISW проаналізували заяви путіна щодо досягнутих цілей у війні в Україні.

 

СШАпідтримкаПутін

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