П’яний капітан і моряки: польські прикордонники затримали російське судно на Балтиці

Інцидент стався вночі. Корабель вагою майже 8000 тонн - не враховуючи вантажу - збився з фарватера і маршруту, що веде до порту

Польські прикордонники затримали в Гданській затоці Балтійського моря російський суховантаж.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Інцидент стався вночі. Корабель вагою майже 8000 тонн - не враховуючи вантажу - збився з фарватера і маршруту, що веде до порту.

На виклики служб і капітана порту екіпаж не реагував.

Лише через тривалий час, коли судно було за 1,5 км від берега, на рівні острова Собешево, вдалося встановити контакт і поставити корабель на якір.

На борт російського корабля піднялися прикордонники і виявилося, що члени екіпажу п’яні - у капітана виявили 1 проміле алкоголю, а у двох моряків – по 1,5 проміле. Всі вони росіяни.

Про випадок повідомили поліцію та прокуратуру. Провадження також веде Морське управління Польщі.