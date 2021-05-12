CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПольські прикордонники затримали в Гданській затоці Балтійського моря російський суховантаж.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
П’яний капітан і моряки: польські прикордонники затримали російське судно на Балтиці
Інцидент стався вночі. Корабель вагою майже 8000 тонн - не враховуючи вантажу - збився з фарватера і маршруту, що веде до порту
Фото: з вільних джерел
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.
Інцидент стався вночі. Корабель вагою майже 8000 тонн - не враховуючи вантажу - збився з фарватера і маршруту, що веде до порту.
На виклики служб і капітана порту екіпаж не реагував.
Лише через тривалий час, коли судно було за 1,5 км від берега, на рівні острова Собешево, вдалося встановити контакт і поставити корабель на якір.
На борт російського корабля піднялися прикордонники і виявилося, що члени екіпажу п’яні - у капітана виявили 1 проміле алкоголю, а у двох моряків – по 1,5 проміле. Всі вони росіяни.
Про випадок повідомили поліцію та прокуратуру. Провадження також веде Морське управління Польщі.
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05 12 2021 13:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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