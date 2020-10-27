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П’яний українець у шльопанцях намагався потрапити в Росію в обхід пунктів пропуску — прикордонники

У Харківській області на кордоні з Росією прикордонники затримали українця, який п’яним та у літніх шльопанцях намагався в обхід пунктів пропуску перейти кордон. Чоловік пояснив, що хотів скоротити дорогу.
П’яний українець у шльопанцях намагався потрапити в Росію в обхід пунктів пропуску — прикордонники Фото:ДПСУ

Про це повідомило "Громадське" з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби України.

Прикордонний наряд відділу «Дергачі» зупинив порушника в районі населеного пункту Гранів, що неподалік кордону. Чоловік мандрував у літніх шльопанцях. Прикордонники зазначають, що, очевидно, той забув взути черевики, бо був напідпитку.

Затриманим виявився житель міста Покровськ Донецької області. Чоловік пояснив, що в такий спосіб він хотів скоротити дорогу до сусідньої країни. Документів, окрім внутрішнього паспорта громадянина України, у нього не було. 

Зазначимо, з 1 березня 2020 року громадяни України мають право потрапити на територію РФ тільки за закордонними паспортами.

За спробу незаконного перетину кордону на порушника склали відповідні адміністративні протоколи. Їх розгляне суд.

Нагадаємо, що раніше 17-річний житель Севастополя порушив кордон України заради навчання у Херсоні

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27 10 2020 10:59
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