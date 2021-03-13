П'ять держав ЄС направили листа до Брюсселя із закликом розібратися з розподілом вакцин від Covid-19

У листі наголошується, що "поставки вакцини деякими фармацевтичними компаніями до низки країн ЄС здійснюються не на справедливій основі"

Австрія, Чехія, Словенія, Болгарія і Латвія закликали провести європейський саміт, щоб обговорити диспропорції в розподілі вакцин проти коронавірусу між державами ЄС.

"Ми закликаємо вас... якомога швидше провести обговорення цього важливого питання серед лідерів (європейських держав)", - йдеться в листі, направленому голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн і голові Європейської Ради Шарлю Мішелю, зазначає "Інтерфакс-Україна".

У листі наголошується, що "поставки вакцини деякими фармацевтичними компаніями до низки країн ЄС здійснюються не на справедливій основі".

"Якщо ця система збережеться, то вона продовжить створювати і нарощувати величезні диспропорції серед держав-членів, в результаті чого деякі країни змогли б досягти колективного імунітету за кілька тижнів, а інші сильно відстали б", - наголошується в ньому.

Канцлер Австрії Себастьян Курц у п'ятницю заявив, що деякі країни ЄС могли таємно від інших держав укласти контракти на додаткові поставки вакцини проти коронавірусу Covid-19. За його словами,"є дані, які свідчать про те, що були додаткові угоди між країнами-членами ЄС і фармацевтичними компаніями". Він допустив, що деякі країни ЄС в результаті отримали більше вакцин, ніж їм належало за правилами розподілу препарату, складеними з огляду на чисельність населення тієї чи іншої держави.

На думку Курца, система поставок "не відповідає системі квот на душу населення". Як приклад він навів Мальту, яка, як уточнив Курц, "до кінця червня отримає утричі більше доз, ніж Болгарія... до кінця липня".

Австрійський лідер наголосив, що раніше він обговорював питання з приводу поставок вакцин з колегами з інших країн ЄС, зокрема з Бельгії, Греції, Польщі, Словенії та Чехії. Курц також закликав до гласності і транспарентності в обміні інформацією з приводу вакцинації.

Вакцинація в ЄС почалася в грудні минулого року. Європейський регулятор наразі схвалив три вакцини від коронавірусу - виробництва компаній Pfizer-BioNTech, Moderna і AstraZeneca.

ЄС ще в 2020 році розробив план з розподілу вакцин між країнами-членами. В останні місяці ЗМІ часто критикують цей план, вважаючи, що він забезпечує занадто повільні темпи вакцинації населення.

Нагадаємо, що країни Балтії просять ЄС створити механізм перерозподілу вакцин