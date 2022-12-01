П’ять хвилин на свіжому повітрі знижують заразність коронавірусу на 90%

Люди були зосереджені на погано провітрюваних приміщеннях і думали про повітряно-крапельну передачу через метри або через кімнату. Я не кажу, що цього не буває, але я все ж вважаю, що найбільший ризик зараження – це коли ви перебуваєте поруч з кимось

Коронавірус втрачає 90% своєї здатності заражати людину після п’яти хвилин на свіжому повітрі.

Про це свідчать дані центру аерозолів Брістольського університету, передає Укрінформ з посиланням на The Guardian.

"Люди були зосереджені на погано провітрюваних приміщеннях і думали про повітряно-крапельну передачу через метри або через кімнату. Я не кажу, що цього не буває, але я все ж вважаю, що найбільший ризик зараження – це коли ви перебуваєте поруч з кимось", – сказав професор Джонатан Рід, директор дослідницького центру та провідний автор дослідження.

Досі припущення вчених про те, як довго вірус виживає в крихітних повітряних краплях, базувалися на дослідженнях, які передбачали розпилення вірусу в герметичних посудинах. Використовуючи цей метод, американські фахівці виявили, що інфекційний вірус все ще можна виявити через три години.

Однак такі експерименти не точно повторюють те, що відбувається, коли людина кашляє або дихає.

Замість цього вчені Брістольського університету розробили апарат, який дозволяв їм генерувати будь-яку кількість крихітних вірусовмісних частинок і обережно переміщувати їх між двома електричними кільцями протягом від п’яти секунд до 20 хвилин, контролюючи температуру, вологість та ін.

«Це перший випадок, коли хтось зміг фактично змоделювати, що відбувається з повітрям під час видиху», – сказав Рід.

Дослідження, яке ще не пройшло рецензію, припускає, що, оскільки вірусні частинки залишають легені відносно вологими та багатими вуглекислим газом, вони швидко втрачають воду та висихають, в той час, як перехід до більш низьких рівнів вуглекислого газу пов’язаний зі швидким ростом pH.

Ці фактори порушують здатність вірусу інфікувати клітини людини, але швидкість висихання частинок змінюється залежно від відносної вологості навколишнього повітря.

Коли цей показник був нижчим за 50%, подібно до відносно сухого повітря в багатьох офісах, вірус втрачав половину своєї інфекційності протягом 10 секунд, після чого спад був повільнішим і стабільнішим, йдеться у матеріалі.

При вологості 90%, що є приблизно еквівалентним повітрям у ванній кімнаті, зниження інфекційності було більш поступовим: 52% частинок залишалися заразними через 5 хвилин, а через 20 хвилин – приблизно 10%.

Водночас температура повітря не впливає на вірусну інфекцію, що суперечить поширеній думці, про те, що передача вірусу нижча під час теплої погоди, наголошується у публікації.

"Це означає, що якщо я сьогодні зустрічаюся з друзями на обіді у пабі, основним ризиком, ймовірно, буде те, що я передам вірус своїм друзям, або мої друзі передадуть його мені. Але нам не передадуть вірус ті, хто сидять в іншому боці зали", – сказав Рід.

Зазначається, що вчені проводили дослідження з усіма варіантами Sars-CoV-2, окрім Омікрону. З ним експерименти планують провести протягом найближчих тижнів.

Вчені наголошують і на важливості носіння маски в ситуаціях, коли люди не можуть фізично дистанціюватися один від одного. Також допоможе регулярне провітрювання приміщень.