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П'ять кандидатів у президенти не повернули у бюджет понад 3,8 млн внесків, - НАЗК

Кандидати "закривають" очі на вимогу закону відмовитися від внесків і перерахувати кошти до бюджету
Національне агентство з питань протидії корупції направило до Нацполіції матеріали на розпорядників виборчих фондів екс-кандидатів у президенти Юрія Кармазіна, Віктора Кривенка, Євгена Мураєва, Ігоря Смешка та Віталія Скоцика, які у порушення закону не повернули до бюджету понад 3,8 мільйонів гривень внесків.
П Фото: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ШВЕЙЦАРІЇ

Матеріали щодо можливих ознак кримінального правопорушення НАЗК направило за фактами виявлених порушень у здійсненні добровільних внесків до виборчого фонду кандидатів та дій розпорядників фондів, які "закривають" очі на вимогу закону відмовитися від внесків і перерахувати кошти до бюджету.

Вона зазначила, що всім розпорядникам було повідомлено про надходження внесків з порушенням закону та про зобов’язання відмовитися від таких внесків протягом трьох днів.

"Виходячи з цього маємо справу з умисним неповерненням внесків до бюджету, а це 250 000,00 внесок до фонду Кармазіна; 191 750,00 внески до фонду Кривенка; 1 808 500,00 внески до фонду Мураєва;  1 000 000,00 внесок до фонду Смешка; 554 000,00 внесків до фонду Скоцика", - повідомила член НАЗК Наталія Корчак.

31 березня відбувся перший тур президентських виборів, де взяли участь 39 кандидатів.

Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня. У ньому візьмуть участь шоумен  Володимир Зеленський та діючий президент Петро Порошенко, за яких за підсумками першого туру проголосувала найбільша кількість виборців.

 

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08 04 2019 12:52
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