П'ять кандидатів у президенти не повернули у бюджет понад 3,8 млн внесків, - НАЗК
Матеріали щодо можливих ознак кримінального правопорушення НАЗК направило за фактами виявлених порушень у здійсненні добровільних внесків до виборчого фонду кандидатів та дій розпорядників фондів, які "закривають" очі на вимогу закону відмовитися від внесків і перерахувати кошти до бюджету.
Вона зазначила, що всім розпорядникам було повідомлено про надходження внесків з порушенням закону та про зобов’язання відмовитися від таких внесків протягом трьох днів.
"Виходячи з цього маємо справу з умисним неповерненням внесків до бюджету, а це 250 000,00 внесок до фонду Кармазіна; 191 750,00 внески до фонду Кривенка; 1 808 500,00 внески до фонду Мураєва; 1 000 000,00 внесок до фонду Смешка; 554 000,00 внесків до фонду Скоцика", - повідомила член НАЗК Наталія Корчак.
31 березня відбувся перший тур президентських виборів, де взяли участь 39 кандидатів.
Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня. У ньому візьмуть участь шоумен Володимир Зеленський та діючий президент Петро Порошенко, за яких за підсумками першого туру проголосувала найбільша кількість виборців.
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