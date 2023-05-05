П'ять країн ЄС вимагатимуть від Єврокомісії продовження заборони імпорту зерна з України

Країни раніше погодилися на такі обмеження в обмін на фінансову допомогу.

Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина планують запросити у Європейської комісії продовження тимчасового обмеження на імпорт деяких сільськогосподарських товарів з України.

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, повідомляє PAP.

Країни раніше погодилися на такі обмеження в обмін на фінансову допомогу.

Під час переговорів, що відбулися сьогодні, представники Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини обговорили питання української сільськогосподарської продукції.

Телус наголосив, що звернення до Єврокомісії буде пов'язане з наданням допомоги із загального бюджету Євросоюзу, оскільки кошти з кризового фонду Спільної аграрної політики вже вичерпано.

Крім того, п'ять країн ЄС запросять продовження тимчасових запобіжних заходів, встановлених Єврокомісією для імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України.

"Нам пообіцяли, що вона (постанова, - ред.) діятиме і після 5 червня", - зазначив міністр.

Телус повідомив, що Польща продовжить моніторинг продуктів, що імпортуються з України, зокрема борошна, м'яса птиці, яєць, яблучного соку, м'яких фруктів, і повідомив про це представника України на зустрічі.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія заборонила імпорт окремих українських продуктів до п'яти країн ЄС.