П'ять місць, де росія бореться за прорив українських кордонів – The New York Times

Українські сухопутні війська перебувають у найнебезпечнішому становищі з перших місяців війни.

Про це йдеться в статті The New York Times.

російські війська захопили українську фортецю Авдіївку, яка стала першою великою перемогою кремля на полі бою після взяття Бахмута в травні минулого року.

Проте на фронті є п'ять великих точок, де росія намагається прорвати українську оборону.

"Ситуація ускладнюється тим, що Україні не вистачає боєприпасів. Їй важко поповнити власні виснажені сили після двох років жорстоких боїв. Авдіївка росія захопила давню українську фортецю. Нині місто зруйноване, але протягом більшої частини десятиліття український контроль над ним підривав критичні логістичні операції рф", - написали журналісти The New York Times.

Останні тижні російські війська прорвали критичну лінію постачання і створити загрозу оточення.

Генерал Олександр Тарнавський керує військами на цьому напрямку заявив, що відступ українських сил - найкращий варіант.

"У ситуації, коли ворог наступає на трупи власних солдатів з перевагою снарядів 10:1, під постійним обстрілом, це єдине правильне рішення", - сказав генерал.

Наразі не ясно наскільки росіяни зможуть розвивати наступ за межі Авдіївки, чи наскільки добре українці побудували свої наступні лінії оборони, але наступні великі населені пункти, де проживають десятки тисяч мирних жителів, знаходяться лише в 55 км на захід.

В боротьбі за Авдіївку було знищено порядка 50 тисяч російських солдатів.

Як кажуть західні та українські офіційні особи - десятки тисяч росіян були вбиті або поранені, але рф постійно відправляла на "м'ясні штурми" інших.

"Навіть якщо лінія фронту стабілізується після того, як росіяни захоплять місто, його падіння дозволить російським військовим більш ефективно переміщати війська та техніку для наступів на інших напрямках", - йдеться в маткріалі.

Мар'їнка - нині зруйноване місто стало базою для російських атак. Після двох років російських бомбардувань і боїв від Мар’їнки залишилися руїни. Проте захоплення міста дозволило росіянам звернути увагу на ще одну важливу українську фортецю - Вугледар.

Того року росіяни неодноразово намагалися атакувати Вугледар з півдня і зазнали катастрофічних втрат, включаючи нищівну поразку в одній із найбільших танкових битв війни. Але коли Мар’їнка під контролем, росіяни атакують Вугледар з півночі. Зараз вони просуваються через село Новомихайлівка, що приблизно за 20 км на північний схід. ЗСУ, які воюють у районі Вугледара, сказали, що падіння Авдіївки, що в 110 км на північний схід, швидше за все, звільнить російські сили для посилення атак з півночі.

Тепер армія рф прагне скасувати найбільші досягнення України минулого року і повернути Роботине Запорізької області.

На цьому фронті російські військові зосередили більше військ, ніж в Авдіївці.

"Схоже, що росіяни поставили собі за мету штурмом добитися там якогось успіху, як вони намагаються це зробити в Авдіївці", - сказав речник українських сил Дмитро Лиховий.

Також російська війська тиснуть на Кремінну, щоб повернути міста на північному сході, які вона втратила наприкінці 2022 року. Внаслідок вдалого контрнаступу росіяни втратили контроль над понад 500 населеними пунктами на площі 11 000 квадратних кілометрів - вони ведуть боротьбу, щоб спробувати повернути їх. Минулого року невелика територія переходила з рук в руки, незважаючи на інтенсивні бої в лісосмугах уздовж фронту на цьому напрямку.

росія знову починає рухатися вперед, хоча й повільно, попри шалений опір України. Російські війська наступають у двох напрямках від міста Кремінна: на північ у бік міста Куп’янськ і на Лиман. Там зосереджено близько 110 000 військових. Бахмут росія знищила, а потім захопила місто Бахмут у травні. Коли росіяни взяли Бахмут, їхні сили були виснажені, а група найманців "Вагнера" відкрито повстала проти російського міністерства оборони.

Надії ЗСУ використати це для контратаки навколо флангів міста здебільшого вщухли. Зараз ініціатива у росіян.

Главком Олександр Сирський нещодавно заявив, що росіяни мають намір прорвати українську оборону навколо Часового Яру, що дасть їм контроль над командними висотами в цьому районі та піддасть місто Краматорськ посиленому артобстрілу. На Бахмутському напрямку, за оцінками України, перебуває близько 62 тисяч російських військових.

"Ситуація є напруженою, вимагає постійного моніторингу загальної ситуації та оперативного прийняття рішень на місці", - сказав генерал Сирський.