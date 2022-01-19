П'ять областей України - у "помаранчевій" зоні карантину
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Фото: Укрінформ
Так, помаранчевий рівень епіднебезпеки встановлений в Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Сумській та Чернівецькій областях.
Станом на 19 січня рівень захворюваності по країні становить 258 на 100 тис. населення, при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб.
У Києві рівень захворюваності складає 407 на 100 тис. осіб.
Найвищий рівень захворюваності зафіксовано в Івано-Франківській області - 628 на 100 тис. населення, а також Сумській - 481 на 100 тис. населення.
Рівень госпіталізацій по країні складає 30,7, при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. У Києві - 18,4.
Показник рівня госпіталізацій перевищено в Івано-Франківській області - два дні поспіль перевищено показник динаміки рівня госпіталізацій, який становить 76%, при визначеному показнику 50%, показник коефіцієнту виявлення випадків інфікування становить 29,2%.
Показник рівня госпіталізації перевищено й у Львівській області - 57,4%.
Завантаженість ліжок з киснем по країні складає 24%, при визначеному показнику в 65%, у Києві - 12,9%.
Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.
Нагадаємо, що за весь час в Україні захворіло - 3 780 903 особи, одужало - 3 567 336 осіб, летальних випадків - 98 712
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