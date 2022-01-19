П'ять областей України - у "помаранчевій" зоні карантину

Завантаженість ліжок з киснем по країні складає 24%, при визначеному показнику в 65%, у Києві - 12,9%

Станом на 19 січня п'ять областей перебувають в помаранчевій зоні епіднебезпеки, решта областей - на жовтому рівні.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Фото: Укрінформ

Так, помаранчевий рівень епіднебезпеки встановлений в Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Сумській та Чернівецькій областях.

Станом на 19 січня рівень захворюваності по країні становить 258 на 100 тис. населення, при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб.

У Києві рівень захворюваності складає 407 на 100 тис. осіб.

Найвищий рівень захворюваності зафіксовано в Івано-Франківській області - 628 на 100 тис. населення, а також Сумській - 481 на 100 тис. населення.

Рівень госпіталізацій по країні складає 30,7, при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. У Києві - 18,4.

Показник рівня госпіталізацій перевищено в Івано-Франківській області - два дні поспіль перевищено показник динаміки рівня госпіталізацій, який становить 76%, при визначеному показнику 50%, показник коефіцієнту виявлення випадків інфікування становить 29,2%.

Показник рівня госпіталізації перевищено й у Львівській області - 57,4%.

Завантаженість ліжок з киснем по країні складає 24%, при визначеному показнику в 65%, у Києві - 12,9%.

Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.

Нагадаємо, що за весь час в Україні захворіло - 3 780 903 особи, одужало - 3 567 336 осіб, летальних випадків - 98 712