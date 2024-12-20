П'ять речей, які світ дізнався про Україну внаслідок вторгнення росії – Atlantic Council

"Імідж" України на світовій арені змінюється, а низка створених російською пропагандою міфів руйнується.

Повномасштабна війна, розв'язана росією проти України майже три роки тому, справедливо визнана одним із найбільших злочинів XXI століття. Однак до сих пір мало уваги приділялося впливу цієї війни на міжнародний імідж України. Проте, на тлі жахів і травм, спричинених російським вторгненням, з'являється дедалі більше ознак того, що безпрецедентна увага ЗМІ до України з 2022 року допомагає поступово змінити світове сприйняття країни. Як наслідок, Україна нарешті виходить з тривалого періоду міжнародної невідомості, який довгий час гальмував її розвиток.

Про це пише Atlantic Council.

Раніше міжнародне незнання України було характерним навіть після здобуття незалежності в 1991 році. Після розпаду СРСР майже нічого не було зроблено для подолання цієї проблеми чи зміцнення національного іміджу України на світовій арені. Це створило основу для російської дезінформаційної кампанії, оскільки міжнародна аудиторія часто готова була вірити неправді про країну, що була їй майже невідома. Завдяки нещодавній увазі ЗМІ до України кремлівські пропагандисти виявили, що їхні маніпуляції сприймаються вже не так легко.

Цей процес триває, але вже зараз можна виділити кілька ключових фактів про Україну, які стали частиною міжнародного сприйняття після початку повномасштабного вторгнення росії.

Україна — не росія

Цей факт може здатися очевидним для українців, але ще до 2022 року це була значна іміджева проблема для країни. Напередодні вторгнення путін опублікував есе, де заперечував існування окремої української держави, заявляючи, що українці і росіяни — це “один народ”. путін не був першим, хто намагався нав'язати такий наратив: попередники росії протягом століть прагнули подати Україну як невід'ємну частину росії. Це завдавало значної плутанини, зокрема серед міжнародної аудиторії, яка мала труднощі визнати Україну окремою державою. Але після 2022 року, через жорстокість війни та відданість українців обороняти свою землю, цей міф було зруйновано. Сьогодні вже очевидно: будь-хто, хто заперечує незалежність України, або є свідомо маніпулятивним, або не знає реальних фактів.

Україна — велика країна

До війни Україна мала низький міжнародний авторитет, і багато хто сприймав її як незначну державу, доля якої не має великого значення для світу. Проте за останні три роки Україна стала значно більш помітною на міжнародній арені. Відзначення її величезних розмірів та важливості на мапі Європи стало неминучим, адже події на фронті підкреслили велич території країни. Хоча Україна може здаватися меншою порівняно з росією, для європейських стандартів це величезна країна, що сприяло формуванню нових геополітичних уявлень.

Україна — сільськогосподарська наддержава

До початку війни Україна була відома переважно через Чорнобильську катастрофу. Однак тепер країна визнана житницею Європи завдяки своїм родючим чорноземам, які роблять її однією з найбільших сільськогосподарських держав світу. Після початку війни міжнародне співтовариство стало більш обізнаним щодо важливості українського аграрного сектору для глобальної продовольчої безпеки, особливо після блокади росією Чорного моря. Це допомогло руйнувати спроби кремля представити війну як локальну проблему, залучивши міжнародну підтримку проти агресії.

Україна — високотехнологічна держава

Довгий час країна асоціювалася зі стереотипами про корупцію та відсталість, але війна показала, що Україна — це високотехнологічна держава. Здатність України розробляти та модернізувати власні озброєння на передовій змусила змінити міжнародне ставлення до країни. Українські інновації в оборонній сфері, такі як морські безпілотники та безпілотники дальньої дії, значно змінили хід війни, що підняло імідж України в міжнародній безпековій спільноті.

Єдність України

російське вторгнення серйозно підірвало спроби кремля зобразити Україну як розділену державу. Міф про географічно ідеологічно розділену Україну розвалився, оскільки вся країна об'єдналася в опорі російським агресорам. Незважаючи на регіональні відмінності, більшість українців єдині в своєму бажанні захистити незалежність і виступають проти будь-якого “возз'єднання” з росією.

Ці зміни в міжнародному сприйнятті України є результатом не лише жорстоких реалій війни, а й відданості українців своїй державі.