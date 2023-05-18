Питання винищувачів для України міністри оборони країн НАТО обговорять у червні – Spiegel

Постачання зброї розвивається по мірі того, як просувається війна.

Міністри оборони країн НАТО обговорюватимуть питання можливої передачі Україні західних винищувачів на зустрічі у червні, яка передуватиме саміту Альянсу.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтнеберг в інтерв'ю Spiegel.

Коментуючи питання можливої передачі Україні західних винищувачів, він зазначив, що постачання зброї розвивалося в міру того, як просувалася війна.

"Спочатку важливим було легке протитанкове озброєння. Згодом з'явилися гаубиці та зенітні установки, а потім і танки", – пояснив Столтенберг.

"Деякі країни, як-от Польща та Словаччина, вже поставили бойові літаки, хоча й старі МіГ-29 радянського зразка. Ми постійно обговорюємо питання, чи потрібні сучасні західні винищувачі – і в Альянсі, і з Україною. Очікую, що ця тема також буде обговорюватися на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в червні", – зазначив генсек.

Однак, за його словами, не менш важливим ніж поставка платформ для озброєнь, є забезпечення їхнього функціонування.

"Це передбачає величезну кількість боєприпасів і запчастин, а також цілодобове технічне обслуговування", – наголосив Столтенберг.