Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання через ракетний удар росії по "Охматдиту"

Екстрене засідання ініціювала Україна.

Президент Володимир Зеленський після комбінованого ракетного удару по українським містам 8 липня закликав міжнародну спільноту скликати засідання Радбезу ООН.

Представництво Великої Британії при ООН повідомило, що екстрене засідання відбудеться 9 липня.

"Рада Безпеки ООН збереться завтра о 10 ранку (17:00 за київським часом – ред.), щоб обговорити ракетну атаку Росії по дитячій лікарні "Охматдит", - йдеться у дописі.

Голова Генеральної асамблеї Організації Обʼєднаних Націй Денніс Френсіс назвав російську атаку "безсовісним нападом".

"Цей безсовісний напад на цивільне населення, особливо на дітей, є грубим порушенням міжнародного права та принципів Статуту ООН. Усі цивільні особи мають бути захищені", - наголосив він.

Станом на зараз кількість загиблих після вранішньої атаки зросла до 36 людей. Поранених вже більше 140 людей. 9 липня в Киэвы оголошено Днем скорботи.

Також міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах повідомив, що його країна готова взяти на лікування українських дітей після російського удару по лікарні «Охматдит» у Києві.

За його словами, Німеччина "прийме хворих дітей, які цього потребують, у будь-який час". За ними виїдуть уже в середу.

"Цілеспрямованим нападом на дитячу лікарню путін вкотре показав, що він воєнний злочинець", — додав німецький міністр.