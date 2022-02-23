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Рада дозволила оперативно виділяти гроші з бюджету на армію і безпеку

Проєкт №7100 – це законопроєкт, який дозволяє профінансувати нашу армію за її потребами. Адже в такій ситуації, як ми зараз перебуваємо, практично знаходячись у війні з Російською Федерацією, не можемо допустити, щоб наша армія була недофінансована
Верховна Рада прийняла в цілому закон про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, який передбачає здійснення необхідних видатків на національну безпеку і оборону.
Рада дозволила оперативно виділяти гроші з бюджету на армію і безпеку Фото: Михайло Палинчак
Як передає кореспондент Укрінформу, відповідний законопроєкт №7100 підтримали 347 народних депутатів.
 
«Проєкт №7100 – це законопроєкт, який дозволяє профінансувати нашу армію за її потребами. Адже в такій ситуації, як ми зараз перебуваємо, практично знаходячись у війні з Російською Федерацією, не можемо допустити, щоб наша армія була недофінансована», - розповіла співавтор законопроєкту Юлія Тимошенко.
 
Закон передбачає, що єдиним казначейським рахунком на період військової загрози розпоряджається Кабінет Міністрів України з абсолютним пріоритетом та без обмежень для видатків на оборону.
 
Також народні депутати проголосували за негайне підписання закону Головою Верховної Ради України та направлення його на підпис до Президента Володимира Зеленського. Рішення підтримали 355 парламентаріїв.
 
Як повідомляв Укрінформ, Рада національної безпеки і оборони запропонувала запровадити режим надзвичайного стану на території України, крім Донецької і Луганської областей.
 
21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання двох самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Угоди між цими квазіреспубліками і Росією передбачають надання їм військової допомоги. Росія, таким чином, відкрито визнала свою військову присутність на території ОРДЛО.
 
Рада Федерації 22 лютого дозволила Путіну застосовувати російську армію за кордоном.
 
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23 02 2022 15:46
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