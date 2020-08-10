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Рада НБУ висловила недовіру Рожковій і Сологубу через порушення one voice policy Нацбанку - голова НБУ

"Взагалі це історія порушення внутрішніх процедур, а не політичного тиску", - додав голова НБУ
За словами Кирила Шевченка, неузгодженість у комунікаціях формує в учасників ринку невірні очікування, не сприяє побудові довіри до дій центрального банку і може нашкодити взаєморозумінню з міжнародним партнерами, зокрема з МВФ.
Рада НБУ висловила недовіру Рожковій і Сологубу через порушення one voice policy Нацбанку - голова НБУ Фото: Економічна правда

Рада Національного банку України (НБУ) ухвалила рішення оголосити догану і висловити недовіру першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій і заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу через порушення ними стратегії комунікацій і політики "єдиного голосу" (one voice policy) Нацбанку, повідомив голова центробанку Кирило Шевченко, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Основою взаємодії НБУ... є стратегія комунікацій... Одним із принципів цієї стратегії є політика "єдиного голосу" (one voice policy). Це означає, що ми як команда однодумців у НБУ маємо дотримуватися єдиної позиції... З огляду на те, що окремі члени нашої команди порушили нашу політику комунікацій, і було ухвалено рішення Ради НБУ", - сказав він в інтерв'ю виданню ZN.ua.

За його словами, неузгодженість у комунікаціях формує в учасників ринку невірні очікування, не сприяє побудові довіри до дій центрального банку і може нашкодити взаєморозумінню з міжнародним партнерами, зокрема з МВФ.

"Взагалі це історія порушення внутрішніх процедур, а не політичного тиску", - додав голова НБУ.

Нагадаємо, що Катерина Рожкова відреагувала на догану - цензура дійшла до стін Національного банку

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08 10 2020 12:28
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