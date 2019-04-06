Рада не включила до порядку денного законопроекти Зеленського про імпічмент та щодо виборів у парламент

За включення до порядку денного проекту закону про імпічмент президента проголосували 110 депутатів із 317

Верховна Рада України не включила до порядку денного сесії два законопроекти про імпічмент президента та щодо "забезпечення виборчих прав військовослужбовців".

Так, за включення до порядку денного проекту закону поданого президентом Володимиром Зеленським про особливу процедуру усунення глави держави з поста (імпічмент) та депутатського проекту закону про імпічмент президента проголосували 110 депутатів із 317, зареєстрованих у залі, повідомляє "Громадське" з посиланням на сайт парламенту.

Крім того, депутати відмовились включити до порядку денного сесії президентський законопроект про внесення змін до закону "Про вибори народних депутатів України" щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців. За нього свої голоси віддали 109 депутатів.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський 31 травня вніс до ВР законопроект "щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців", також 29 травня Зеленський подав до ВР законопроект про імпічмент.