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Рада обрала Гетманцева головуючим на засіданні в четвер під час розгляду відкликання Разумкова

Крім Гетманцева, серед кандидатів на головуючого були позафракційний депутат Гео Лерос, Олексій Гончаренко і Олександр Бакумов
Верховна Рада обрала голову парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики (фракція "Слуга народу") Данила Гетманцева головуючим на засіданні в четвер, 7 жовтня, під час розгляду питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера.
Рада обрала Гетманцева головуючим на засіданні в четвер під час розгляду відкликання Разумкова Фото: Економічна правда

Відповідне рішення підтримали 239 народних депутатів на засіданні в середу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Крім Гетманцева, серед кандидатів на головуючого були позафракційний депутат Гео Лерос, Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") і Олександр Бакумов (фракція "Слуга народу").

Відповідно до регламенту Верховної Ради, під час розгляду питання про відкликання з посади голови Верховної Ради України (крім відкликання за його особистою заявою), про дострокове припинення ним депутатських повноважень пленарне засідання веде перший заступник (заступник) голови Верховної Ради України або обраний ВР за процедурою (ad hoc) головуючий на пленарному засіданні з числа народних депутатів, які не підписали пропозицію про відкликання спікера.

Як повідомлялося, 30 вересня глава депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія направив від імені депутатської фракції листа про відкликання голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, який був першим номером у партійному списку "Слуга народу" на парламентських виборах у 2019 році.

Президент України Володимир Зеленський назвав питання перебування Разумкова на посаді спікера "внутрішньофракційним". "Ми живемо в демократичній державі. Але якщо вони (погляди - ІФ) інші, ніж у ... 73%, які віддали голоси саме за цю програму (партії "Слуга народу" - ІФ), то це нормально - значить, ти живеш своїм особистим життям", - сказав при цьому Зеленський.

Верховна Рада 5 жовтня внесла до порядку денного питання про відкликання Разумкова з посади, а перед цим відсторонила його від ведення пленарних засідань на два дні.

Пізніше перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук як головуючий достроково закрив пленарне засідання парламенту у вівторок удень через відсутність узгодженого порядку денного.

Нагадаємо, що Верховна Рада відсторонила спікера Дмитра Разумкова від ведення двох наступних пленарних засідань.

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06 10 2021 13:39
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