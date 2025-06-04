Рада остаточно схвалила зміни у Бюджетний кодекс для реалізації Угоди по копалинах зі США
04 червня 2025, 13:35
Фото: rada.gov.ua
Законопроєкт підтримали 309 нардепів.
Верховна Рада остаточно схвалила законопроєкт 13256 про зміни у Бюджетний кодекс для реалізації Угоди по копалинах зі США.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Він зазначив, що до другого читання майже нічого не змінилося по тексту.
Внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності Угодою від:
- ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в Додатку А до Угоди) з нових ліцензій.
- видачі нових спецдозволів на користування надрами.
- реалізації державної частини продукції по нових угодах про розподіл продукції.
Ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника – ймовірно, Мінекономіки – перераховуватимуться до Фонду відбудови.