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Рада остаточно схвалила зміни у Бюджетний кодекс для реалізації Угоди по копалинах зі США

04 червня 2025, 13:35
Рада остаточно схвалила зміни у Бюджетний кодекс для реалізації Угоди по копалинах зі США
Фото: rada.gov.ua
Законопроєкт підтримали 309 нардепів.

Верховна Рада остаточно схвалила законопроєкт 13256 про зміни у Бюджетний кодекс для реалізації Угоди по копалинах зі США. 

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
 
Він зазначив, що до другого читання майже нічого не змінилося по тексту.
 
Внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності Угодою від:
 
  • ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в Додатку А до Угоди) з нових ліцензій.
  • видачі нових спецдозволів на користування надрами.
  • реалізації державної частини продукції по нових угодах про розподіл продукції.
 
Ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника – ймовірно, Мінекономіки – перераховуватимуться до Фонду відбудови.
Верховна Радавійна в Україніросія окупанти

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