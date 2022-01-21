Рада планує розглянути законопроєкт про "20 тисяч євро повнолітнім" у четвер

Верховна Рада винесе у четвер, 27 січня, на голосування у першому читанні чотири законопроєкти про економічний паспорт.

Фото: rian.com.ua

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