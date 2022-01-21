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Рада планує розглянути законопроєкт про "20 тисяч євро повнолітнім" у четвер

Верховна Рада винесе у четвер, 27 січня, на голосування у першому читанні чотири законопроєкти про економічний паспорт.
Рада планує розглянути законопроєкт про "20 тисяч євро повнолітнім" у четвер Фото: rian.com.ua
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
 
Так, 27 січня ВР планує розглянути чотири законопроєкти, що стосуються "економічного паспорта". 
 
А саме, голосуватимуть документ №6394, що стосується безпосередньо економічного паспорту, а також відповідні зміни до Бюджетного, Податкового та Кримінального кодексу №6395-6397.
 
Тиждень 24-28 січня є першим пленарним тижнем ВРУ у 2022 році.
 
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21 01 2022 17:50
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