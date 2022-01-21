НОВИНИВерховна Рада винесе у четвер, 27 січня, на голосування у першому читанні чотири законопроєкти про економічний паспорт.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада планує розглянути законопроєкт про "20 тисяч євро повнолітнім" у четвер
Фото: rian.com.ua
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
Так, 27 січня ВР планує розглянути чотири законопроєкти, що стосуються "економічного паспорта".
А саме, голосуватимуть документ №6394, що стосується безпосередньо економічного паспорту, а також відповідні зміни до Бюджетного, Податкового та Кримінального кодексу №6395-6397.
Тиждень 24-28 січня є першим пленарним тижнем ВРУ у 2022 році.
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