НОВИНИПарламент погодив зведений трирічний план закритих оборонних закупівель на 2022–2024 роки. Наступний крок – затвердження Кабінетом міністрів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада погодила план закритих оборонних закупівель на 2022-2024 роки
Іншими словами, вперше в історії України Міністерство оборони не планує закупівлі "від тепер на тепер", а має чіткий план, який дозволяє виробникам вибудовувати свою стратегію виробництва та взаємодії з міністерством
Фото:SERGEY BOBOK/AFP VIA GETTY IMAGES
Про це повідомляє Незалежна антикорупційна комісія.
Трирічний план стосується закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, які здійснюються за закритою процедурою. Він дасть можливість планувати розвиток систем озброєння та більш ефективно використовувати державні кошти, які витрачають на обороноздатність України.
"Іншими словами, вперше в історії України Міністерство оборони не планує закупівлі "від тепер на тепер", а має чіткий план, який дозволяє виробникам вибудовувати свою стратегію виробництва та взаємодії з міністерством",– йдеться в повідомленні.
Відкритим наразі залишається питання, як часто будуть переглядати цей трирічний план. Попередній досвід свідчить про те, що державне оборонне замовлення у попередні роки коригували занадто часто. На це нарікали як виконавці ДОЗу, так і експерти від громадянського суспільства.
Трирічний план передбачений законом "Про оборонні закупівлі", який був прийнятий ще у липні 2020 року, а набув чинності з першого січня 2021 року.
Ексміністр оборони Андрій Таран за своєї каденції не зміг затвердити такий документ. Загалом Міноборони знадобилося більше року, щоб почати втілювати у життя положення Закону України "Про оборонні закупівлі".
Нагадуємо, що досі закупівлі озброєння та військової техніки в Україні залишаються повністю секретними. Це унеможливлює антикорупційний контроль за такими закупівлями.
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14 02 2022 16:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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