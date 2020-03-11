Рада прийняла у першому читанні законопроєкт про штрафів для бізнесу за відсутність масок
Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №3890, який передбачає накладення штрафів на підприємства, установи та організації, які допускають відсутність масок на громадянах, повідомляє "Економічна правда".
Зазначається, що cуб'єктів господарювання пропонують карати штрафами у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-5100 гривень), які "...здійснили пропуск, допуск особи в громадські будинки, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок".
Також пропонують штрафувати за невжиття заходів щодо перебування людини в громадських місцях, будівлях, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту.
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