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Рада прийняла за основу законопроєкт про зниження ПДВ для агросектору до 14%

"У першу чергу таке зниження зменшить податкове навантаження на виробників сільгосппродукції, що, у свою чергу, дасть змогу зменшити вартість сировини на суму зниження ПДВ уже для переробників такої продукції"
Верховна Рада на засіданні 17 вересня прийняла за основу зі скороченням строку підготовки до другого читання законопроєкт №3656, який, зокрема, передбачає зниження ставки ПДВ для агросектору із 20% до 14%.
Рада прийняла за основу законопроєкт про зниження ПДВ для агросектору до 14% epravda.com.ua

Документ у першому читанні підтримали 233 нардепи, передає FinClub, передає Економічна правда.

Законопроєкт, зокрема, встановлює ставку податку на додану вартість у 14% за операціями поставки і ввезення в Україну наступної сільгосппродукції: 0102 (велика рогата худоба, жива); 0103 (свині, живі); 0401 (у частині незбираного молока), 1001 (пшениця), 1002 (жито), 1003 (ячмінь), 1004 (овес), 1005 (кукурудза), 1201 (соєві боби), 1204 00 (насіння льону), 1205 (насіння свирiпи та ріпаку), 1206 00 (насіння соняшнику), 1207 (насіння і плоди інших олійних культур), 1212 91 (цукрові буряки).

"У першу чергу таке зниження зменшить податкове навантаження на виробників сільгосппродукції, що, у свою чергу, дасть змогу зменшити вартість сировини на суму зниження ПДВ уже для переробників такої продукції, при цьому зниження ставки ПДВ за операціями з реалізації зернових та олійних культур і незбираного молока загалом не призведе до втрат бюджету, оскільки ці товари не реалізуються кінцевому виробнику, який є фактичним платником ПДВ", - заявив під час презентації законопроєкту голова комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський.

У пояснювальній записці з посиланням на аналіз UCAB на підставі даних USDA та операторів ринку за окремими видами олійних і зернових культур йдеться, що зниження ставки ПДВ з 20% до 14% не призведе до масштабних спотворень у структурі надходжень/втрат ПДВ для жодної із зацікавлених сторін (держава/підприємство).

Підкреслюється, що переробні підприємства зможуть заощадити 6% витрат під час закупівлі продукції за рахунок менших податкових зобов'язань виробника.

Автори законопроєкту також переконують, що зникнуть стимули для оптимізації податкових зобов'язань, так звані "скрутки".

Нагадаємо, що у Міністерстві розвитку економіки торгівлі та сільського господарства вважають, що 4 млрд грн держпідтримки аграріям недостатньо, тому в наступному році ця сума буде вищою.

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17 09 2020 14:00
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