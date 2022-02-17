Рада ратифікувала угоду про відкрите небо з ЄС

Метою угоди є поступове створення САП між Україною та ЄС і його державами-членами, що ґрунтується, зокрема, на ідентичних правилах у сфері безпеки польотів, авіаційної безпеки

Верховна Рада України 17 лютого ухвалила закон про ратифікацію угоди між Україною та Європейським Союзом про спільний авіаційний простір (САП).

За ратифікацію угоди у четвер проголосували 311 депутатів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Метою угоди є поступове створення САП між Україною та ЄС і його державами-членами, що ґрунтується, зокрема, на ідентичних правилах у сфері безпеки польотів, авіаційної безпеки, організації повітряного руху, захисту довкілля, захисту прав споживачів, систем комп'ютерного бронювання, а також на ідентичних правилах щодо соціальних аспектів.

З цією метою угода встановлює обов'язкові правила, технічні вимоги, адміністративні процедури, базові експлуатаційні стандарти та імплементаційні норми між сторонами.

САП функціонує на основі вільного доступу до ринку авіаперевезень та на рівних умовах конкуренції.

Україна вживає необхідних заходів, щоб інкорпорувати у правову систему України та імплементувати вимоги та стандарти актів Європейського Союзу.

Сторони співпрацюють, зокрема, з метою досягнення збіжності сертифікаційних систем у сферах первинної сертифікації та підтримання льотної придатності.

Сторони на запит надають одна одній всю необхідну допомогу для запобігання актам незаконного захоплення цивільних повітряних суден та інших незаконних актів, спрямованих проти безпеки таких повітряних суден, їхніх пасажирів та екіпажу, аеропортів та аеронавігаційних засобів, а також будь-якої іншої загрози безпеці цивільної авіації.

Сторони визнають важливість охорони довкілля під час розробки та впровадження авіаційної політики.

Нагадаємо, що у жовтні 2021 року Україна та Європейський Союз підписали довгоочікувану угоду про Спільний авіаційний простір, відому як угоду про "відкрите небо".