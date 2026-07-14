Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Туреччиною через чотири роки очікування

Угода сприятиме подальшому розвитку двостороннього торгово-економічного співробітництва.

Верховна Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю з урядом Турецької Республіки, яка була підписана ще у лютому 2022 року. За ухвалення закону "Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Турецької Республіки" проголосували 236 народних депутатів.

Про це йдеться у проєкті закону.

Угода сприятиме подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами, дозволить українським товаровиробникам отримати переваги від лібералізації ринків товарів та послуг в Туреччині, відкриє можливості для бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку й модернізації власного виробництва.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев під час виступу в парламенті заявив, що Туреччина – один з ключових торгівельних партнерів України.