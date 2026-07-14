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Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Туреччиною через чотири роки очікування

14 липня 2026, 17:57
Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Туреччиною через чотири роки очікування
Фото: unian.ua
Угода сприятиме подальшому розвитку двостороннього торгово-економічного співробітництва.
Верховна Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю з урядом Турецької Республіки, яка була підписана ще у лютому 2022 року. За ухвалення закону "Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Турецької Республіки" проголосували 236 народних депутатів. 
 
Про це йдеться у проєкті закону. 
 
Угода сприятиме подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами, дозволить українським товаровиробникам отримати переваги від лібералізації ринків товарів та послуг в Туреччині, відкриє можливості для бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку й модернізації власного виробництва.
 
Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев під час виступу в парламенті заявив, що Туреччина – один з ключових торгівельних партнерів України. 
 
"В 2025 році Туреччина посіла друге місце за обсягом українського експорту та третє за товарообігом. Взаємна торгівля зросла до 7,9 млрд доларів, а український експорт до Туреччини в 2025 році збільшився на 23% за цей рік і сягнув 2,7 млрд доларів. Це підтверджує, що економічне партнерство між нашими країнами динамічно розвивається і потенціал його є значним", – сказав Соболев. 
 
За словами міністра, угода сприятиме подальшому розвитку двостороннього торгово-економічного співробітництва між країнами. Відкриє перспективи для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку і модернізації власного виробництва. Зокрема, вона передбачає повну лібералізацію доступу до турецького ринку для 84% товарних груп українського експорту, а ще для 6% товарів діятимуть тарифні квоти із нульовою або зниженою ставкою мита.

 

Туреччинаторгівля з Україною

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