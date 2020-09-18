Рада рекомендує Кабміну передбачити 6 млрд гривень на доплати педагогам до кінця 2020
Про це повідомляє РБК-Україна.
Відповідний проект постанови №4057 підтримали 274 парламентарі.
"Звернутися до Кабінету міністрів щодо проведення перерозподілу видатків Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 з метою створення умов для безпечного освітнього процесу і якісної освіти в умовах карантину", - вказано у постанові.
Рада також рекомендує передбачити при перерозподілі 1,09 млрд грн для закупівлі сертифікованих засобів індивідуального захисту для працівників закладів освіти та учнів.
"Для технічного забезпечення дистанційного навчання в умовах карантинних заходів передбачити 3 375 390,00 тис. грн", - зазначається у постанові.
Нагадаємо, що Верховна рада України заборонила народним депутатам мати в підпорядкуванні близьких осіб. Відповідний законопроект №2203 в цілому підтримали 252 нардепи.
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