Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Рада вп'ятеро підвищила іменні стипендії молодим ученим

30 стипендіатів отримуватимуть по 10 тис. гривень на місяць
Верховна Рада збільшила розмір іменних стипендій парламенту молодим ученим з двох до десяти тисяч гривень. Постанову №9506 підтримали 238 депутатів.
Рада вп Фото: ria.ru

У пояснювальній записці зазначено, що інфляція суттєво нівелювала фінансову складову стипендії, оскільки в 2007 році 24 тис. гривень на рік, або 2 тис. гривень на місяць, були значним стимулом для молодих учених.

Тому було запропоновано збільшення розміру цієї стипендії для відновлення такого стимулу.

Щорічно Рада надає 30 іменних стипендій для талановитих молодих учених. Стипендіатів 2019 року було визначено на засіданні Ради 17 січня. До списку ввійшли вчені з різних галузей із науковими ступенями докторів і кандидатів наук.

Раніше Верховна Рада України підтримала підвищення іменних стипендій парламенту для студентів вищих навчальних закладів 2019 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 02 2019 16:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.