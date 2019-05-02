НОВИНИВерховна Рада збільшила розмір іменних стипендій парламенту молодим ученим з двох до десяти тисяч гривень. Постанову №9506 підтримали 238 депутатів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада вп'ятеро підвищила іменні стипендії молодим ученим
30 стипендіатів отримуватимуть по 10 тис. гривень на місяць
Фото: ria.ru
У пояснювальній записці зазначено, що інфляція суттєво нівелювала фінансову складову стипендії, оскільки в 2007 році 24 тис. гривень на рік, або 2 тис. гривень на місяць, були значним стимулом для молодих учених.
Тому було запропоновано збільшення розміру цієї стипендії для відновлення такого стимулу.
Щорічно Рада надає 30 іменних стипендій для талановитих молодих учених. Стипендіатів 2019 року було визначено на засіданні Ради 17 січня. До списку ввійшли вчені з різних галузей із науковими ступенями докторів і кандидатів наук.
Раніше Верховна Рада України підтримала підвищення іменних стипендій парламенту для студентів вищих навчальних закладів 2019 року.
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05 02 2019 16:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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