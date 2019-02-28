Рада встановила експортне мито 58 євро за тонну на металобрухт до вересня 2021 року
"Його (законопроекту, - ред.) суть – це продовження на 3 роки підвищеного мита, вивізного на металобрухт і підвищення розміру цього мита з 42 до 58 євро для того, щоб ліквідувати дефіцит металобрухту цієї важливої сировини для українських заводів. Для того, щоб українські заводи мали сировину, українці – роботу і зарплату, українська армія – зброю і техніку з українського металу", - сказав нардеп від Радикальної партії, голова комітету ВРУ з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк.
Зі свого боку, голова фракції БПП Артур Герасимов запропонував поправку з голосу, відповідно до якої таке експортне мито встановлюється на два роки, а не на три.
Нагадаємо, що Україна втратила 39% валютної виручки від експорту металопродукції. Металургійні підприємства України в 2015 році скоротили експорт металопродукції в натуральному вираженні на 15,3%, або на 3,1 млн тонн, в порівнянні з 2014 роком - до 17,1 млн тонн.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює""Після року реабілітації я шукав роботу. Намагався повернутися до спокійного життя. Роботу складно було знайти, бо у багатьох роботодавців такі погляди, мовляв АТОшники отримували травми і тепер непередбачувані. До того ж, учасникам бойових дій потрібно щопівроку проходити реабілітацію, а такого брати на роботу не кожен захоче"
- Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи"Мене завжди захоплювало все, що пов’язане з мілітарі. І я завжди шкодував, що не служив в армії. А тут – гештальт закрив. Та й необхідність була. Я би інакше не зміг. І дітям в очі дивитися не зміг би"