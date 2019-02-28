Рада встановила експортне мито 58 євро за тонну на металобрухт до вересня 2021 року

Верховна Рада продовжила на два роки експортне мито на металобрухт на рівні 58 євро за тонну. За законопроект № 9474 проголосували 234 народних депутата.

"Його (законопроекту, - ред.) суть – це продовження на 3 роки підвищеного мита, вивізного на металобрухт і підвищення розміру цього мита з 42 до 58 євро для того, щоб ліквідувати дефіцит металобрухту цієї важливої сировини для українських заводів. Для того, щоб українські заводи мали сировину, українці – роботу і зарплату, українська армія – зброю і техніку з українського металу", - сказав нардеп від Радикальної партії, голова комітету ВРУ з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк.

Зі свого боку, голова фракції БПП Артур Герасимов запропонував поправку з голосу, відповідно до якої таке експортне мито встановлюється на два роки, а не на три.

Нагадаємо, що Україна втратила 39% валютної виручки від експорту металопродукції. Металургійні підприємства України в 2015 році скоротили експорт металопродукції в натуральному вираженні на 15,3%, або на 3,1 млн тонн, в порівнянні з 2014 роком - до 17,1 млн тонн.