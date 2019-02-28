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Рада встановила експортне мито 58 євро за тонну на металобрухт до вересня 2021 року

За з другого разу проголосували 234 народних депутата (спочатку - 219 голосів)
Верховна Рада продовжила на два роки експортне мито на металобрухт на рівні 58 євро за тонну. За законопроект № 9474 проголосували 234 народних депутата.
Рада встановила експортне мито 58 євро за тонну на металобрухт до вересня 2021 року Фото: olx.ua

"Його (законопроекту, - ред.) суть – це продовження на 3 роки підвищеного мита, вивізного на металобрухт і підвищення розміру цього мита з 42 до 58 євро для того, щоб ліквідувати дефіцит металобрухту цієї важливої сировини для українських заводів. Для того, щоб українські заводи мали сировину, українці – роботу і зарплату, українська армія – зброю і техніку з українського металу", - сказав нардеп від Радикальної партії, голова комітету ВРУ з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк.

Зі свого боку, голова фракції БПП Артур Герасимов запропонував поправку з голосу, відповідно до якої таке експортне мито встановлюється на два роки, а не на три.

Нагадаємо, що Україна втратила 39% валютної виручки від експорту металопродукції. Металургійні підприємства України в 2015 році скоротили експорт металопродукції в натуральному вираженні на 15,3%, або на 3,1 млн тонн, в порівнянні з 2014 роком - до 17,1 млн тонн.

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28 02 2019 17:51
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