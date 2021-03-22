Рада ЄС впровадила санкції проти низки осіб та організацій, відповідальних за порушення прав людини

Ці санкції демонструють тверду рішучість ЄС захищати права людини та вживати конкретних заходів проти тих, хто несе відповідальність за їх порушення та зловживання

Рада Європейського Союзу із закордонних справ, що засідає у понеділок у Брюсселі, ухвалила рішення впровадити обмежувальні заходи у рамках режиму санкції стосовно одинадцяти осіб та чотирьох організацій, відповідальних за серйозні порушення прав людини та зловживання у різних країнах світу

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на комюніке Ради ЄС.

Як повідомляється у публікації постанови Ради ЄС в "Офіційному журналі" Євросоюзу, документ набув чинності у понеділок.

"Сьогодні Рада ЄС ухвалила впровадити обмежувальні заходи стосовно одинадцяти осіб та чотирьох організацій, відповідальних за серйозні порушення прав людини та зловживання у різних країнах світу", - наголошується у комюніке ради.

У Брюсселі заявляють, що "ці санкції демонструють тверду рішучість ЄС захищати права людини та вживати конкретних заходів проти тих, хто несе відповідальність за їх порушення та зловживання".

"До порушень, на які націлені на сьогодні заходи, належать великомасштабні довільні арешти, зокрема уйгурів у Сіньцзяні (Китай), репресії у Корейській Народно-Демократичній Республіці, позасудові страти та насильницькі зникнення у Лівії, тортури та репресії проти ЛГБТІ та політичних опонентів у Чечні (Росія), а також тортури та позасудові страти; страти без належного судового розгляду або довільні страти та вбивства у Південному Судані та Еритреї", - повідомляється в документі.

У ньому пояснюється, що у доданих до переліку фізичних і юридичних осіб підлягають заморожуванню активи у ЄС, крім того, тим, хто потрапив у список, заборонено в'їзд на територію Євросоюзу.

Фізичним і юридичним особам із ЄС також заборонено прямо або побічно надавати їм кошти.

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