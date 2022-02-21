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Рада ЄС затвердила макрофін для України у розмірі 1,2 млрд євро

ЄС діяв швидко і рішуче, щоб допомогти Україні. Протягом 21 дня ми завершили необхідну роботу, а це означає, що макрофінансова допомога в розмірі 1,2 мільярда євро тепер може бути надана Україні
Європейський Союз надасть термінову макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 мільярда євро у вигляді позик для підтримки стабільності в Україні.
Рада ЄС затвердила макрофін для України у розмірі 1,2 млрд євро Фото: Укрінформ
Відповідне рішення затвердила Рада ЄС у понеділок, пише "Європейська правда".
 
В ЄС зазначили, що прискорили цю економічну допомогу Україні, оскільки нинішня геополітична напруженість згубно впливає на економічну та фінансову стабільність України.
 
Постійні загрози безпеці вже викликали значний відтік капіталу. Україна втрачає доступ до міжнародних ринків капіталу через посилення геополітичної невизначеності та її вплив на економічну ситуацію.
 
"ЄС діяв швидко і рішуче, щоб допомогти Україні. Протягом 21 дня ми завершили необхідну роботу, а це означає, що макрофінансова допомога в розмірі 1,2 мільярда євро тепер може бути надана Україні", - йдеться у заяві.
 
Ця екстрена макрофінансова допомога триватиме 12 місяців і складатиметься з двох виплат.
 
Видача першого траншу, за умови політичної передумови та задовільного виконання програми МВФ, відбудеться швидко після схвалення цієї пропозиції, після набуття чинності Меморандуму про взаєморозуміння щодо конкретних заходів структурної політики, що буде узгоджений між Європейською комісією від імені ЄС та Україною.
 
Видача другого траншу буде пов’язана з безперервним задовільним виконанням як програми МВФ, так і заходів політики, узгоджених у Меморандумі про взаєморозуміння.
 
Меморандум про взаєморозуміння, що лежить в основі цієї операції, ймовірно, буде зосереджений на обмеженій кількості здійсненних короткострокових політичних дій у найбільш нагальних пріоритетних сферах, таких як посилення економічної стійкості та стабільності, управління та верховенства права та енергетики.
 
Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна очікує отримання першого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро наприкінці березня-початку квітня.
 
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21 02 2022 14:23
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