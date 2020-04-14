Рада ЄС змінила бюджет-2020, виділивши 3,1 мільярда євро на боротьбу з епідемією

Рада ЄС внесла зміни до бюджету ЄС на 2020 рік, виділивши майже усі залишки коштів з цьогорічного бюджету на боротьбу з пандемією коронавірусу

Також у скоригованому бюджеті виділили 350 млн євро для допомоги Греції у вирішенні ситуації з мігрантами та 100 млн євро для Албанії - для подолання наслідків землетрусу.

Рада ЄС внесла зміни до бюджету ЄС на 2020 рік, виділивши 3,1 мільйона євро на боротьбу з пандемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне повідомлення розміщене на сайті установи, зазначає "Економічна правда".

Рада ЄС внесла зміни до бюджету ЄС на 2020 рік, виділивши майже усі залишки коштів з цьогорічного бюджету на боротьбу з пандемією коронавірусу. Загалом це 3,1 мільярда євро.

"Переглянутий бюджет ЄС на 2020 рік вивільняє ресурси, критично необхідні для реагування на виклики, які поставили перед ЄС та країнами-членами. Наш пріоритет - допомогти національним системам охорони здоров’я впоратися зі спалахом COVID-19. Ці кошти будуть використовуватися на фінансування постачання медичних засобів та обладнання, для розгортання польових госпіталів, для перевезення пацієнтів до інших країн-членів", - зазначив заступник прем’єр-міністра та міністр фінансів Хорватії Здравко Марич.

Зокрема, 2,7 мільярда євро виділені на екстрену підтримку медичної сфери - закупівлю обладнання, облаштування тимчасових лікарень, перевезення пацієнтів між країнами, у рамках Інструменту екстреної підтримки (Emergency Support Instrument).

Ще 415 мільйонів євро виділені у рамках Механізму цивільного захисту ЄС - на закупівлю та розповсюдження медичного обладнання на всій території ЄС та підтримку національних систем охорони здоров'я у боротьбі з Covid-19.

Також у скоригованому бюджеті виділили 350 млн євро для допомоги Греції у вирішенні ситуації з мігрантами та 100 млн євро для Албанії - для подолання наслідків землетрусу.

Загалом зобов’язання збільшили на 3,57 мільйона - до 172,2 млрд євро, платежі - на 1,6 мільйона євро, до 155,2 млрд євро.

Читайте також: Міністри фінансів ЄС узгодили план підтримки економіки на 540 мільярдів євро