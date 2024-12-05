Рада Європи засудила росію за загибель мера Дніпрорудного та викрадення українських чиновників

Зеленський заявив, що нині в полоні російських окупантів перебувають щонайменше шість українських голів громад та міських голів.

Президент Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Марк Кулс засудив росію за загибель мера тимчасово окупованого міста Дніпрорудне у Запорізькій області.

Кулс заявив, що "із сумом і тривогою" дізнався про смерть Євгена Матвєєва, мера тимчасово окупованого міста Дніпрорудне в Україні, в російському полоні.

"Я віддаю належне мужності та рішучості мера Матвєєва і підтверджую, що Конгрес найрішучішим чином засуджує викрадення мерів та інших місцевих чиновників на тимчасово окупованих територіях", – наголосив він.

Також Кулс зазначив, що міський голова херсонського міста Нова Пристань Олександр Бабич, Херсонський міський голова Ігор Колихаєв та староста села у Чернігівській області Нові Боровичі Анатолій Сірий продовжують незаконно утримуватися російськими окупаційними силами та мають бути негайно звільнені.

"Їхнє місцезнаходження має бути підтверджене у першочерговому порядку", – наголосив він.

Він акцентував, що повідомлення про свавільні затримання українців російськими силовиками є шокуючими та численними.

"Вони підтверджують широке застосування нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження та катувань. Усі викрадення та свавільні затримання є серйозними порушеннями прав людини, за які має бути встановлена та забезпечена відповідальність", – додав президент Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи.

Володимир Зеленський заявив, що нині в полоні російських окупантів перебувають щонайменше шість українських голів громад та міських голів.

"Вони серед тисяч українців, які ні в чому не винні, але роками в неволі. Не тільки з 2022-го, а й з 2014 року. Робимо все, щоб їх повернути", - зазначив він.