Рада заборонила імпорт електроенергії з Росії за двосторонніми договорами

Верховна Рада заборонила імпорт електроенергії з Росії за двосторонніми договорах і на внутрішньодобовому ринку. При цьому Кабміну надано право тимчасово скасовувати заборону, щоб уникнути надзвичайних ситуацій в енергетичній системі.

Про це йдеться в законопроєкті №2233 про внесення змін до закону про ринок електроенергії, за який у другому читанні і в цілому проголосували 274 депутати, передає LB.ua.

Ця поправка була включена в законопроєкт перед другим читанням, але опозицію вона не задовольнила.

Представник "Батьківщини" Іван Крулько заявив, що вона залишає лазівки для імпорту з Росії. "Кабінет Міністрів має право своїм рішенням надавати можливість імпорту з Росії. А друге - залишається можливість імпорту з Білорусі по суті російської електричної енергії", - заявив Крулько.

Голова енергетичного комітету Андрій Герус сказав, що це неправда. "Білорусь зараз сама не бере російської електроенергії, і в Білорусі електроенергія не така вже й дешева. З 1 грудня у нас імпорт із Білорусі становить нуль. Він закінчився, його немає. Імпорт через ринкові причини зупинено", - сказав він журналістам у кулуарах.

Нагадаємо, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг затвердила нові ставки за стандартне і не стандартне підключення до електромереж.