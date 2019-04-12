Рада заборонила імпорт електроенергії з Росії за двосторонніми договорами
Про це йдеться в законопроєкті №2233 про внесення змін до закону про ринок електроенергії, за який у другому читанні і в цілому проголосували 274 депутати, передає LB.ua.
Ця поправка була включена в законопроєкт перед другим читанням, але опозицію вона не задовольнила.
Представник "Батьківщини" Іван Крулько заявив, що вона залишає лазівки для імпорту з Росії. "Кабінет Міністрів має право своїм рішенням надавати можливість імпорту з Росії. А друге - залишається можливість імпорту з Білорусі по суті російської електричної енергії", - заявив Крулько.
Голова енергетичного комітету Андрій Герус сказав, що це неправда. "Білорусь зараз сама не бере російської електроенергії, і в Білорусі електроенергія не така вже й дешева. З 1 грудня у нас імпорт із Білорусі становить нуль. Він закінчився, його немає. Імпорт через ринкові причини зупинено", - сказав він журналістам у кулуарах.
Нагадаємо, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг затвердила нові ставки за стандартне і не стандартне підключення до електромереж.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?